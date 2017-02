Ex-Atlético-PR, volante vira embaixador do Botafogo

Bruno Silva em aquecimento para jogo do Atlético-PR, na Vila Capanema, em 2013 (foto: Arquivo Bem Paraná)

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado no início de 2016, Bruno Silva não demorou para conquistar a titularidade com o então técnico Ricardo Gomes. Apesar da confiança da comissão técnica, o jogador sofria com a perseguição de alguns torcedores. Isso faz parte do passado. Após a grande temporada da equipe, o volante, que jogou no Atlético Paranaense em 2013, caiu nas graças à torcida muito pelas entrevistas na saída de campo durante a Libertadores.

A primeira frase de efeito ocorreu após o Botafogo eliminar o Colo-Colo-CHI, na segunda fase da competição. Bruno Silva desabafou após perceber que muitas pessoas desacreditavam do alvinegro. Mandou um recado ao vivo. "Desculpa, mas esse time é f... Muitos duvidam da gente e o que mais fazemos é queimar a língua de quem fala mal da gente. Demos um vacilo no início, mas mostramos que nosso time é muito forte. Quando forem falar do Botafogo, respeitem mais, c..., o Botafogo é f...", disse o emocionado volante à Fox Sports.

Os botafoguenses vibraram na internet. A frase do jogador é repetida insistentemente nas redes sociais, que viram um quê de Loco Abreu na entrevista concedida por Bruno Silva, naquele momento. Contra o Olimpia, na última quarta-feira, o jogador teve desempenho fundamental. Após uma dividida, ficou marcado pela torcida local, que o perseguiu durante os 90min. Intimidado? Ao contrário. Bruno Silva cresceu de produção e assumiu papel de destaque no time. Vibrante, contagiou os companheiros. Ele aproveitou para mandar mais um recado aos críticos do Botafogo.

"Acho que haviam nos eliminado antes de jogar. Antes, nos rebaixavam no Campeonato Brasileiro. Depois que não passaríamos. É muito fácil falar. Tem que respeitar a tradição do Botafogo e as pessoas que estão aqui. Provamos que nossa equipe é muito boa", desabafou novamente o camisa 8.