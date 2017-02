Capitão é poupado e Robinho será titular no Atlético-MG

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Neste sábado de Carnaval o Atlético-MG vai até Governador Valadares enfrentar o Democrata, às 16h30, no estádio Mamudão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Líder e com 100% de aproveitamento na competição, o time da capital já está definido pelo técnico Roger Machado, com duas mudanças em relação à escalação nas três últimas partidas, incluindo uma partida da Primeira Liga. Após jogar pouco mais de 20 minutos no clássico com o América-MG, Robinho vai ser titular do Atlético contra o Democrata-GV. O atacante sofreu uma pancada nas costas, durante o amistoso entre a seleção brasileira e a Colômbia, no final de janeiro, e desfalcou o clube alvinegro nos primeiros cinco compromissos do ano. Para a entrada de Robinho, Cazares foi quem perdeu a posição. "O posicionamento do Robinho já foi atrás do centroavante. Se falar o posicionamento do Robinho, ele é um articulador ou um segundo homem de ataque. Por dentro é possível gerenciar um pouco mais o esforço do Robinho, mas sempre com liberdade para se movimentar", explicou Roger Machado. Outra mudança é a saída do zagueiro e capitão Leonardo Silva. A não ida do defensor até Governador Valadares é apenas para não forçar o veterano jogador de 37 anos. Inclusive, Leonardo Silva treinou normalmente nesta sexta-feira, mas no time reserva. O capitão do Atlético vai passar o Carnaval na Cidade do Galo, fazendo trabalhos específicos. Assim, quem retorna à equipe titular é Felipe Santana. O zagueiro foi titular nas três primeiras partidas do ano, após um longo período de inatividade. Entretanto, o defensor foi bastante criticado pela atuação no clássico com o Cruzeiro. O Atlético foi derrotado por 1 a 0 e Felipe Santana falhou no lance que originou o gol celeste. "O Felipe iniciou jogando. O Léo a gente optou por tirá-lo do jogo, pois fez três em sequência, vindo de um período grande de inatividade, por causa da lesão. Nada além disso, apenas para ter o jogador inteiro durante o ano. A entrada do Robinho já era esperada, em função da recuperação dele", completou o treinador atleticano. O Atlético que treinou nesta sexta-feira, na Cidade do Galo, e vai começar o jogo foi formado por Giovanni, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Danilo e Otero; Robinho e Fred.