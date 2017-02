Meia de 17 anos é vendido por R$ 9,6 mi ao Real Madrid

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um projeto familiar fez Augusto Galván, 17, meia das categorias de base do São Paulo, se transferir para o Real Madrid por cerca de R$ 10 milhões. Após uma longa negociação, o clube tricolor receberá 1 milhão de euros (R$ 3,2 milhões) de imediato e mais 2 milhões de euros (R$ 6,4 milhões) por metas alcançadas -um total de R$ 9,6 milhões Segundo pessoas ligadas ao jogador, além do clube espanhol equipes da Alemanha e da Inglaterra queriam contar com seu futebol. No entanto, o projeto do Real Madrid foi o mais atraente. Outro ponto que pesou para o jovem ir para a Europa precocemente foi a vontade dos pais de morar no exterior devido a um problema familiar. Canhoto e promissor, Augusto terá que esperar a maioridade para se transferir ao Real Madrid Castilla, time de base do clube espanhol. Apenas ao completar 18 anos que ele poderá assinar contrato com times europeus. O seu aniversário é dia 25 de março, mesma data em que seu contrato com o São Paulo termina. Caso fosse negociado após o dia 25, a equipe paulista não ganharia nada pela transferência. A venda aumenta o faturamento são-paulino com jogadores da base. Em janeiro, David Neres foi comprado pelo Ajax-HOL por aproximadamente R$ 50 milhões.