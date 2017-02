Vestida de salva-vidas, Claudia Leitte faz sua estreia no Carnaval de Salvador

GABRIEL CARVALHO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Vestida de salva-vidas, a cantora Claudia Leitte faz nesta sexta-feira (24) sua estreia no Carnaval de Salvador, no circuito Barra-Ondina. A artista puxa o bloco Blow Out, onde os foliões substituíram os tradicionais abadás por uma espécie de colete, apelidado por ela de Colé. O modelo será repetido no bloco Largadinho, também da cantora, mas as fantasias serão de marinheiro e pirata. Claudinha, como é chamada pelos fãs, desfila ainda neste sábado (25), pela primeira vez num trio sem cordas em Salvador. "É a realização de um sonho", disse. A música para 2017 é "Taquitá", de autoria de Tierry e da própria Claudia Leitte que já emplacou outros sucessos como "Beijar na boca", "Largadinho" e "Claudinha Bagunceira". Desde cedo, integrantes de diversos fãs clubes da artista já se concentravam para acompanhar a saída do trio de Claudia. Um grupo de 12 foliões cariocas, fãs da cantora, vai passar dez dias em Salvador. Além de saírem no mesmo bloco, eles alugaram um apartamento que chamam de "Big Brother", no circuito da Barra.