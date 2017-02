Bell Marques anima foliões dentro e fora da corda

GABRIEL CARVALHO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Do lado de dentro ou de fora das cordas, o folião que acompanha o cantor Bell Marques não pode reclamar da falta de agito. Com mais de 30 anos de carreira, o puxador do bloco Vumbora atraiu uma legião de fãs em seu desfile pelo Circuito Barra-Ondina na tarde desta sexta-feira (24) no Carnaval em Salvador. Produzido e maquiado pela esposa, Aninha, Bell é uma espécie de unanimidade da folia baiana. "Esse será um dos melhores Carnavais dos últimos tempos. Estou muito animado e cheio de energia. É sempre uma ansiedade grande, que não para. A rua está cheia de gente que vem curtir em paz e Salvador está preparada", disse. Já os fãs dizem que a passagem do artista pela avenida é o principal momento do Carnaval. "Acompanho desde a época do Chiclete", afirma Léo Barão, que já soma 20 Carnavais alternando os blocos Nana Banana (extinto), Camaleão, Voa Voa e Vumbora. Fora da corda, Soraia Barbosa, 40, disse que sempre foi da "Pipoca do Chiclete", que é um grupo de pessoas que acompanha o artista de fora do bloco. "Meu sonho é poder sair um dia no bloco dele", contou.