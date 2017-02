Contra o Linense, Santo André busca primeira vitória em casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santo André recebe o Linense pela sexta rodada do Campeonato Paulista neste sábado (25), às 10h, no estádio Bruno José Daniel. O time do ABC tenta chegar à segunda colocação do Grupo C. Atualmente na terceira posição, o clube tem o mesmo número de pontos -seis- que o segundo colocado Novorizontino, que enfrenta o São Paulo nesta rodada. Uma vitória neste sábado, portanto, pode até colocar o Santo André na zona de classificação para a próxima fase do Estadual. Mas a equipe não tem demonstrado um bom desempenho dentro de seus domínios. A única derrota sofrida no Paulista aconteceu justamente no estádio Bruno José Daniel, diante do São Bernardo, no último domingo (19). Já a única vitória veio fora de casa, quando o time derrotou o Corinthians no Itaquerão. Na lanterna do Grupo B, o Linense tem quatro pontos -apenas um a menos do que o vice-líder Red Bull Brasil. Ainda sem vencer no Estadual, São Bento recebe o Red Bull SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Único time que ainda não conseguiu vencer neste Campeonato Paulista, o São Bento recebe neste sábado (25) o Red Bull Brasil, no estádio Walter Ribeiro. Com apenas um ponto conquistado em cinco partidas já disputadas pelo Estadual, o time de Sorocaba é o lanterna do Grupo C. Ainda que consiga um resultado positivo neste sábado, não deixará a incômoda posição, já que o penúltimo colocado -Santo André- tem seis pontos. O clube de Campinas chega embalado para o confronto após golear o Novorizontino por 5 a 1 na última quarta-feira (22) -resultado que o alçou à vice-liderança do Grupo B. O duelo, que é válido para sexta rodada do Estadual, está marcado para as 17h. Ituano vai a Osasco enfrentar o Audax SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano vai até Osasco enfrentar o Audax neste sábado (25) com a missão de aumentar sua vantagem sobre o Botafogo, se consolidar na vice-liderança do Grupo A e talvez até encostar no Corinthians. Com oito pontos, o time de Itu está a quatro do líder e tem um ponto de vantagem sobre o terceiro colocado. O Ituano teve uma baixa importante para o resto da temporada, já que o meia Guilherme teve constatada uma série de lesões no joelho direito e deve ficar pelo menos seis meses sem jogar. Com quatro pontos, o Audax é o lanterna do grupo D. Após derrotar o São Paulo por 4 a 2 na estreia do Estadual, o time da Grande São Paulo não conseguiu mais vencer no campeonato. Válido pela sexta rodada do Paulista, o jogo deste sábado começa às 17h no estádio Prefeito José Liberatti. Com lateral desfalcada, Ponte recebe o São Bernardo SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com desempenho instável neste início de Campeonato Paulista, a Ponte Preta recebe neste sábado (25), às 19h30, o São Bernardo, no Moisés Lucarelli, pela sexta rodada do Estadual. Segundo colocado do Grupo D, com oito pontos -um a mais do que o Santos e cinco a menos que o líder Mirassol-, o time de Campinas não marcou nenhum gol nas duas últimas partidas disputadas pelo Paulista -foram dois empates em 0 a 0. Com quatro laterais desfalcando o time (Nino Paraíba, Artur, Jeferson e Breno Lopes) o técnico Felipe Moreira terá dificuldades para montar o time titular. O São Bernardo está na lanterna do Grupo A, com seis pontos, mas pode até terminar a rodada na zona de classificação para a próxima fase, já que o segundo colocado Ituano está a apenas dois pontos de distância.