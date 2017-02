Anderson participa de jogo-treino contra o Operário (foto: Divulgação/Coritiba)

O elenco do Coritiba retornou aos trabalhos logo no período da manhã desta sexta-feira (24), no Centro de Treinamento Bayard Osna e deu sequência à rotina estabelecida de treinamentos. Os atletas que atuaram em tempo integral diante do Asa ou na maior parte do tempo realizaram atividades regenerativas, enquanto os demais participaram de um jogo-treino contra o Operário Ferroviário, da cidade de Ponta Grossa.

No jogo-treino, a comissão técnica aproveitou para dar um pouco mais de ritmo aos atletas que estão entrando com menos frequência nas partidas. Com isso, o Coxa iniciou com: Bruno, Dodô, Márcio, Geovane, Henrique, Edinho, Matheus Galdezani, Tiago Real, Ruy, Iago e Filigrana.

Ainda durante a primeira parte do treinamento, o lateral esquerdo William Matheus passou a participar da atividade, atuando na vaga do prata da casa Henrique. O treino foi extremamente disputado no setor de meio campo e, a sua parte inicial, acabou sem gols.

No segundo tempo da atividade, o time coxa-branca veio modificado. O técnico Paulo César Carpegiani procurou dar ritmo também aos atletas que estão em fase final de preparação física ou ainda se recuperando de lesão, no período de progressão. Os recém-contratados Anderson e Daniel estiveram em campo.

Com isso, o Coxa teve: William Menezes, Dodô, Márcio, Geovane, William Matheus, Edinho (Fabrício), Matheus Galdezani, Ruy (Anderson), Daniel, Léo Santos (Rildo) e Filigrana.

Apesar da boa movimentação das duas equipes e do jogo com mais velocidade na segunda metade, o jogo treino acabou mesmo sem gols. O Verdão se reapresenta na próxima segunda-feira (26) e se prepara visando o clássico Atletiba.