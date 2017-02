Trump decreta abertura do processo para diminuir regulações na economia

ISABEL FLECK WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump assinou nesta sexta-feira (24) um decreto criando grupos de trabalho em cada agência federal para avaliar a regulação do governo em sua área e discutir a reforma regulatória. "A regulação excessiva está matando os empregos. Estamos muito orgulhosos disso, porque representará muitos empregos", disse Trump levantando o documento logo após a assinatura, em frente a representantes de empresas, como a Dow Chemical (química), a Lockheed Martin Corp. (aeroespacial e defesa) e a United States Steel Corp. (aço). O governo já possui uma agência para assuntos regulatórios, que revisa todas regras do governo antes que elas passem a valer. Ainda não se sabe qual será o papel da agência diante da decisão tomada por Trump. Em um discurso na manhã desta segunda, na conferência dos conservadores nos arredores de Washington, Trump disse que o país não precisa de "75% das regulações repetitivas" que tem hoje. Ele já havia orientado, em outro decreto, que todas as agências do governo identificassem duas regulações a serem extintas para cada nova criada. Com a ordem assinada nesta sexta, os grupos criados por ela terão que apresentar em até 90 dias propostas de cortes, modificações ou substituições de regulações.