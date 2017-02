Fluminense tenta confirmar favoritismo diante do Madureira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com cinco vitórias em cinco jogos na Taça Guanabara, o Fluminense é o grande favorito no duelo deste sábado (25) contra o Madureira, pela semifinal da competição. A partida acontece às 16h30, no estádio de Los Lários, em Duque de Caxias. Dono da melhor campanha em seu grupo na fase de classificação, o time das Laranjeiras ainda tem a vantagem do empate. “Estamos cientes das nossas responsabilidades e das dificuldades, já que o Madureira é uma equipe muito bem dirigida. Os primeiros objetivos foram alcançados, que eram a classificação e o primeiro lugar, agora buscamos a vaga na final. Vamos dar o nosso melhor”, declarou o técnico Abel Braga nesta sexta-feira (24). O treinador não fez mistério e já anunciou a escalação que mandará a campo. Ele confirmou a volta do zagueiro Renato Chaves, recuperado de uma lesão na coxa. O goleiro Diego Cavalieri, com uma contusão no pé esquerdo, segue fora. Com a necessidade da vitória, o Madureira terá que vazar a única defesa que ainda não levou gols no Estadual para chegar à decisão. “Sabemos que eles têm uma defesa fortíssima, que a zaga deles está bem postada, mas trabalhamos bem e treinamos finalização durante a semana para fazer pelo menos um gol e sair com a vitória”, analisou o meia Douglas Lima. FLUMINENSE Julio César; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela; Douglas, Sornoza, Gustavo Scarpa e Wellington Silva; Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga MADUREIRA Rafael Santos; Ruan, Diego Guerra, Jorge Felipe e Wellington Saci; Leandro Carvalho, Rezende, Luciano Naninho e Douglas Lima; Esquerdinha e Souza. T.: PC Gusmão. Estádio: Los Lários, em Duque de Caxias Horário: 16h30 Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda