Após indefinição, Flamengo e Vasco duelam em Volta Redonda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (25), às 17h, Flamengo e Vasco se enfrentam no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela semifinal da Taça Guanabara. Com melhor campanha, o time da Gávea tem a vantagem do empate. O duelo já começou cercado de polêmica. Uma confusão entre Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro), prefeitura, clubes e Polícia Militar fez com o que duelo marcado para a cidade de Volta Redonda fosse vetado e depois liberado. Por dias, ninguém sabia onde a partida seria realizada. A indefinição cobrou suas consequências. A procura por ingressos está baixíssima: apenas mil até a tarde desta sexta-feira (24). Em parte por causa dos altos valores, mas principalmente pelo desconhecimento de torcedores da cidade que não sabiam do jogo. Descontando-se o lado extra campo, o clássico carioca promete ser quente. O Flamengo vem embalado: está com 100% de aproveitamento no campeonato e tem em Paolo Guerrero a sua principal aposta ofensiva, com seis gols marcados. Diego e Mancuello, com três cada, também são peças importantes do time de Zé Ricardo. O Vasco vem de uma primeira fase em que oscilou bastante, com três vitórias e duas derrotas. No maior desafio, contra o Fluminense, foi derrotado por 3 a 0 e gerou desconfiança na torcida. Mesmo a última partida, contra a Portuguesa, em que triunfou por 1 a 0, o time de Cristóvão Borges não convenceu. Luis Fabiano, que chegou ao Rio, treinou e marcou gol, não viajou com o time para Volta Redonda, apesar de o treinador ter garantido sua presença em entrevista coletiva. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Rômulo, Willian Arão, Mancuello e Diego; Éverton e Guerrero. T.: Zé Ricardo VASCO Martin Silva; Gilberto, Luan, Rodrigo e Henrique (Alan); Bruno Gallo, Jean, Guilherme Costa (Wagner) e Nenê; Kelvin e Thalles. T.: Cristóvão Borges Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda Horário: 17h Juiz: Leonardo Garcia Cavaleiro