(foto: Arquivo Bem Paraná)

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta sexta (24) a redução dos preços da gasolina e do diesel, em 5,4% e 4,8%, respectivamente. É a segunda redução do ano e, segundo a estatal, reflete a valorização do real diante do dólar -neste ano, a moeda dos EUA recuou 4,65%- e a redução nos custos de fretes marítimos.

A empresa diz que os cortes também têm por objetivo ajustar a competitividade de seus produtos em relação a importações por outras empresas. De acordo com a estatal, se o repasse for integral, os preços da gasolina e do diesel nas bombas cairão R$ 0,09 por litro, nas bombas. Os preços nas bombas, no entanto, são livres.

Distribuidoras e postos podem definir os repasses de acordo com suas políticas comerciais. Em outubro de 2016, a companhia deu início a uma nova política de preços dos combustíveis, com reuniões mensais para avaliação das condições de mercado. No último reajuste, em janeiro, a empresa cortou o preço da gasolina em 1,4%, e o do diesel em 5,1%.

Em comunicado distribuído nesta sexta, a empresa diz que, mesmo após a nova redução, os preços internos "continuam com uma margem positiva em relação à paridade internacional, conforme princípio da política anunciada, e estão alinhados com os objetivos do plano de negócios 2017/2021".