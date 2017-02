SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 30 anos de contrato com a Globo, Luiz Fernando Carvalho teve seu contrato rescindido com a emissora. A informação foi divulgada em um comunicado oficial. Luiz Fernando agora trabalhará por obra certa, e poderá desenvolver projetos com outros parceiros.

O diretor comandou sucessos como as novelas "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1996), e a minissérie "Hoje é Dia de Maria" (2005). Suas últimas novelas, no entanto, foram problemáticas. Apesar de elogiadas pela crítica, "Meu Pedacinho de Chão" (2014) e "Velho Chico" (2016) tiveram índices de audiência decepcionantes, e a última foi marcada por constantes conflitos entre Carvalho e a direção da Globo.