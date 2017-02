Paraná pode estrear atacante contra o invicto Bahia

Renatinho: ele volta ao time para comandar o meio-campo (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube enfrenta neste sábado (dia 25) às 16h30, na Vila Capanema, o Bahia, recém-promovido à Série A. O duelo é pela partida única da segunda fase da Copa do Brasil. Ao contrário da primeira fase, quando o visitante tinha a vantagem de jogar pelo empate, agora não há mais essa regra. Em caso de igualdade no placar nos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.

O Bahia está invicto em 2017, com cinco vitórias e quatro empates. Foram cinco jogos pelo Campeonato Baiano, três pela Copa do Nordeste e um pela Copa do Brasil.

O técnico do Paraná, Wagner Lopes, não deu pistas sobre a escalação. A dúvida é sobre o substituto de Vitor Feijão, que sofreu uma lesão de joelho e ficará seis meses em recuperação. “Temos algumas opções com características similares, mas não iguais às do Feijão. Então, vou analisar bem qual a melhor alternativa para este jogo. Não podemos errar”, disse Wagner Lopes.

A principal opção é promover a estreia do atacante Nathan, recém-contratado. O jogador veio do Ceará e se destacou pelo Brasil de Pelotas em 2016. Outra alternativa para essa função é o velocista Bruno Cantanhede.

Wagner Lopes vem usando o 4-2-3-1 desde o início do ano. A linha de três meias ofensivos tem Renatinho centralizado. Na esquerda, segue o duelo entre Matheus Carvalho e Guilherme Biteco. Na direita, Nathan e Cantanhede disputam o lugar que era de Vitor Feijão.

Nathan disse estar pronto para estrear. “Estava treinando e jogando. Então, estou em plena forma, pronto para ajudar naquilo que for possível”, afirmou o atacante.

Apesar da data do jogo, no sábado de Carnaval, o técnico Wagner Lopes espera contar com o apoio da torcida. “Recebemos esse apoio em todos os jogos em casa. Desta vez não será diferente e, acredito, em um número ainda maior”, afirmou o treinador

Se eliminar o Bahia, o Paraná vai somar mais R$ 680 mil em cotas na Copa do Brasil. No total do ano, o clube já garantiu R$ 6,9 milhões.

COPA DO BRASIL 2017

1ª fase: R$ 500 mil (1) / R$ 440 mil (2) / R$ 250 mil (3)

2ª fase: R$ 625 mil (1) / R$ 500 mil (2) / R$ 315 mil (3)

3ª fase: R$ 680 mil

4ª fase: R$ 750 mil

Oitavas: R$ 880 mil

Quartas: R$ 1 milhão

Semifinal: R$ 1,25 milhão

Vice: R$ 2 milhões

Campeão: R$ 6 milhões

Grupo 1: Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Ponte Preta, Vasco, Internacional, Fluminense e Coritiba

Grupo 2: Sport, Vitória, Bahia e Avaí

Grupo 3: demais clubes

O ADVERSÁRIO

O Bahia poupou titulares na partida da última quarta-feira, pelo Campeonato Baiano. O técnico Guto Ferreira vai escalar os principais jogadores. Os desfalques para o duelo são os laterais Wellington Silva e Matheus Reis, o volante Yuri, o meia-atacante Allione e os atacantes Maikon Leite e Edigar Junio, todos em recuperação.

PARANÁ x BAHIA

Paraná: Léo; Diego Tavares, Airton, Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Nathan (Bruno Cantanhede), Renatinho e Matheus Carvalho (Guilherme Biteco); Ítalo. Técnico: Wagner Lopes

Bahia: Anderson; Eduardo, Tiago, Jackson e Armero; Renê Júnior e Edson; João Paulo, Régis e Zé Rafael; Hernane. Técnico: Guto Ferreira

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Local: Vila Capanema, sábado às 16h30

INGRESSOS

Guerreiro (a) da Curva: R$ 30,00 / meia R$ 15,00

Força da Reta: R$ 40,00 / meia R$ 20,00

Arquibancada Valente das Sociais: R$ 60,00 / meia R$ 30,00

Cadeira Valente das Socias: R$ 80,00 / meia R$ 40,00

Cativa Valente das Socias: R$ 40,00

Camarote Tricolor: R$ 60,00 / meia R$ 30,00

Visitante: R$ 30,00 / meia R$ 15,00