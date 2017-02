Após ordem de prisão, filho de Pelé se entrega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, apresentou-se no final da tarde desta sexta-feira (24), no 5º DP de Santos, em cumprimento à ordem de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas.

A pena, reduzida nesta quinta-feira (23) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, é de 12 anos e dez meses em regime fechado. O ex-goleiro e atual técnico de futebol se disse "massacrado" pela condenação e nega ter cometido crimes.