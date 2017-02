SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 46 anos morreu após o desabamento de um muro na região do Sacomã, zona sul de São Paulo, durante a forte chuva que caiu sobre a capital paulista na tarde desta sexta-feira (24). Por volta das 17h50, o aeroporto de Congonhas fechou para pousos e decolagens, e foi reaberto às 20h.

O aeroporto de Guarulhos funcionava de maneira normal. As pancadas de chuva fizeram o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura, colocar toda a cidade em estado de atenção e os distritos do Ipiranga, Vila Prudente, Aricanduva, Penha e São Mateus em estado de alerta. Houve queda de granizo em pelo menos três pontos: Artur Alvim (às 16h40), Itaquera (16h50) e no aeroporto de Congonhas (17h21).

Em Cumbica, foram registradas rajadas de vento de 72 km/h. No início da noite, havia pelo menos 18 pontos de alagamento, principalmente nos bairros da zona leste. Com a chuva, a Companhia de Engenharia de Tráfego registrou 122 km de congestionamento às 17h30. De acordo com os meteorologistas do CGE, as precipitações devem atingir a capital paulista com intensidade. Na zona leste, a precipitação foi forte nos bairros de Itaim Paulista, Vila Curuça, Jardim Helena, Lajeado e São Miguel Paulista.

Houve alagamentos na avenida Celso Garcia, no Tatuapé, próximo à rua Saldanha Marinho e à avenida Salim Farah Maluf, e também nas avenidas Rangel Pestana (próximo à rua do Hipódromo) e na avenida Prof. Luiz Inácio Anhaia Mello. Na zona norte, choveu forte em Perus e Anhanguera.

No extremo da zona sul, em Parelheiros e Engenheiros Marsilac choveu moderado com pontos fortes. A avenida Interlagos registrou pontos de alagamento próximos à rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho. A CGE recomenda que se evite transitar em ruas alagadas; não se aventurar a enfrentar correntezas, no caso de enchentes, ficar em lugar seguro e, se precisar, pedir ajuda às autoridades.

Além disso, diz para fixar longe das redes elétricas. Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, é possível ligar para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 1188 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.