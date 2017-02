"Maior Carnaval de rua do Brasil", Recife começa com frevo e maracatu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ostentando o título de "maior Carnaval de rua do Brasil", o Recife deu início à folia, na noite desta sexta-feira (24). Na praça do Marco Zero, a mistura de ritmos como caboclinho, maracatu e, é claro, o frevo, foi uma mostra do que espera os foliões pelos próximos quatro dias. Foi em busca dessa diversidade cultural que as paulistas Ana Crissia, 31, e Ana Carolina, 36, saíram de São Caetano (SP) para conhecer o Carnaval recifense.

"Já fomos a outros carnavais, mas não há nada como esse, é o maior do país. Aqui você pode curtir um pouco de cada ritmo pernambucano", disse Crissia. Este ano, a festa homenageia o cantor e compositor pernambucano, Almir Rouche, e o grupo de caboclinho Carijós do Recife, que comemora 120 anos de fundação. Ao todo, são 34 polos espalhados pela cidade. Depois do tradicional toques dos clarins, a força das alfaias (tambores) do maracatu invadiram o Marco Zero. Mas além da alegria, a saudade dava o tom a mais de 400 batuqueiros das 13 nações. Esse foi o primeiro Carnaval sem o percussionista, Naná Vasconcelos. Falecido em março do ano passado, o artista se fez presente não só no telão que mostrava episódios da sua carreira, mas no canto da Voz Nagô, grupo de mulheres formado por Naná, que prestou homenagem ao artista ao lado dos cantores Virgínia Rodrigues e Lenine.

"Passei cinco anos sem vim à abertura, mas hoje estou aqui com minha família e encantada com tudo", afirmou a servidora pública, Adriana Gomes, 45. A festa de abertura também celebrou o Galo da Madrugada, que neste Sábado de Zé Pereira promete arrastar mais de 1 milhão de foliões. Os shows da primeira noite, que terá a participação da cantora Vanessa da Mata, seguem até a madrugada com apresentações de blocos líricos, grupos de côco, ciranda e orquestras de frevo.