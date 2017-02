Após saída do Olodum, Pelourinho reúne blocos e marchinhas

GABRIEL CARVALHO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Conhecido como o caldeirão cultural de Salvador, o bairro do Pelourinho faz jus à fama com uma folia bastante diversificada. Bandas de sopro, minitrios elétricos e shows de artistas como Gilberto Gil fazem parte do "cardápio musical" deste Carnaval. Nesta sexta-feira (24), em Salvador, logo após a saída do Olodum, que reuniu centenas de pessoas, os foliões que permaneceram no bairro curtiram as atrações alternativas que fazem com que o local seja invadido por crianças, idosos e estrangeiros. Nos bloquinhos, muitos afoxés, desfiles de baianas e marchinhas do passado e atuais. O turista mineiro Nelson Barreto, 33, disse que o clima "light" serve de esquenta para os próximos dias de festa. Já a administradora Cibele Ramos, 29, levou os filhos Kayan e Kaique, de 5, para apreciar os pierrôs e dançar ao som das marchinhas.