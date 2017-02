Tom Maior homenageia cantora Elba Ramalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Elba Ramalho será o tema da Tom Maior, primeira escola a desfilar. O samba-enredo tem referências ao baião, ao xaxado e às fogueiras de São João. A agremiação volta neste ano à elite do Carnaval. No abre-alas, haverá referências a personagens da literatura nordestina que marcaram a infância da cantora, como Lampião e Maria Bonita e Chicó, do Auto da Compadecida, e a músicos como Luiz Gonzaga. Também serão tema do desfile da escola, a fé do povo nordestino, com a figura do Padre Cícero, a estria de Elba Ramalho como atriz na minissérie da TV Globo "Morte e Vida Severina", e o folclore nordestino, com o xaxado, frevo, boi e maracatu. A cantora Elba Ramalho vai aparecer no último carro.