Desfiles em São Paulo terão homenagem a Elba Ramalho e Nossa Senhora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete escolas vão desfilar nesta noite no sambódromo do Anhembi, zona norte de São Paulo. Entre elas, estão Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Unidos de Vila Maria. A primeira será a Tom Maior, que vai homenagear a cantora Elba Ramalho. O samba-enredo tem referências ao baião, ao xaxado e às fogueiras de São João. A agremiação volta neste ano à elite do Carnaval.

Em seguida, a Mocidade Alegre contará sua própria história na avenida. Neste ano, a escola completa 60 anos. Outro destaque será o desfile da Unidos de Vila Maria, que dedicará uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.