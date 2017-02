Anitta adota dread e reforça bronzeado para o Carnaval baiano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Momentos antes de subir no trio elétrico na noite desta sexta-feira (24), a cantora Anitta postou fotos com novo visual em seu perfil no Instagram. Com tranças no estilo dread e o bronzeado reforçado, a cantora disse que estava renovando as energias na Bahia. Após iniciar o desfile de quatro quilômetros pelo circuito Barra/Ondina, já vestida com top e short coloridos, Anitta fez a alegria do folião pipoca, que tinha até famosos como as atrizes Juliana Paiva, Jessika Alves e Taíssa Carvalho, acompanhadas de perto por seguranças.