No estilo 'paz e amor', Saulo Fernandes contagia o folião pipoca

GABRIEL CARVALHO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Dono de um figurino despojado e com um estilo que faz lembrar os hippies das décadas de 1960 e 70, o cantor Saulo Fernandes fez uma apresentação agitada, porém em clima de tranquilidade, no Carnaval, nesta sexta (24), em Salvador. Com sua pipoca, no circuito Barra/Ondina, o ex-vocalista da banda Eva é considerado um "fofo" pelos fãs. Vestido com uma espécie de mortalha branca, Saulo cantou sucessos como "Zoio Teu", "Não Precisa Mudar" e "Raíz de Todo bem", entre outros. O cantor é um dos responsáveis pelo movimento de baixar as cordas e desfilar para o folião pipoca, que se consolidou neste ano. Ainda no bloco Eva, o artista "inaugurou" a Pipoca do Eva, que acabou sendo copiada por outros nomes do axé.