'Carnaval de SP está no mesmo nível do carioca', diz Doria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito João Doria está no Anhembi. "O Carnaval de São Paulo, não é de hoje, está no mesmo nível do carioca", disse em tom de ufanismo. Sobre o camarote este ano estar mais modesto e com tudo pago, ele foi direto: "acabou a mordomia". O dinheiro arrecadado com a venda de comida e bebida vai para a Liga das Escolas de Samba e para a SP Turismo. O governador Geraldo Alckmin chegou um pouco depois dele, com a família, ao camarote da prefeitura. Além de Lu Alckmin, o governador está com dois dos seus netos, que estão fantasiosos de super heróis.