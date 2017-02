Com problemas em carro, termina o primeiro desfile no Anhembi

O carro abre-alas da Tom Maior, primeira escola a desfilar em São Paulo, apresentou um grande boneco do cantor e compositor Luiz Gonzaga. Um carro da escola teve problemas durante o desfile. Por vários minutos, membros tentavam colocar o carro no lugar certo. A grande homenageada da escola foi a cantora Elba Ramalho. Ainda na concentração da Tom Maior, ela mostrou emoção no aguardo do desfile que vai homenageá-la. "É uma emoção muito grande, já me deu vários nós na garganta", disse ela. A escola Mocidade Alegre dará sequência à festa.