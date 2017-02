Completando 60 anos, Mocidade Alegre conta a própria história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na ocasião em que completa 60 anos, escola Mocidade Alegre pretende contar a própria história, que se confunde com a história do Carnaval. A ideia neste ano é falar dos valores que fundamentaram a escola. Começa com referência à Roma Antiga, no primeiro bloco. No segundo, valoriza a força daqueles que lutam para chegar a seus objetivos, como o Zumbi dos Palmares –que estará na alegoria. Daí em diante, a escola tratará das próprias alegorias. No quatro carro, traz o Bloco das Mariposas, fundado em 1967, marco da criação da Mocidade Alegre. Por fim, a escola dará os parabéns para a agremiação, que também é conhecida como a Morada do Samba.