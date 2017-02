SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito João Doria foi até a avenida depois da Tom Maior passar, e foi ovacionado pelas arquibancadas que estão em frente ao camarote. Após tirar fotos com garis, ele passou a limpar a pista com uma vassoura. Hostilizado por parte do público, minimizou. "Faz parte".