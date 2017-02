Thiago Monteiro cai nas quartas de final do Aberto do Rio de tênis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cearense Thiago Monteiro foi eliminado nas quartas de final do Aberto do Rio na noite desta sexta-feira (24), deixando o torneio sem brasileiros nas semifinais de simples. O algoz foi a promessa norueguesa Casper Ruud, 18, que triunfou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6. Com a derrota, Monteiro perdeu a chance de ultrapassar Thomaz Bellucci -eliminado por ele mesmo nas oitavas- como número 1 do Brasil no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). O tenista de 22 anos conquistaria 45 pontos e passaria o paulista, sete anos mais velho, caso avançasse às semifinais. Hoje, Monteiro está em 85º e Bellucci, em 76º. Na semifinal, Ruud, que entrou no Aberto do Rio por meio de convite, vai enfrentar o espanhol Pablo Carreño Busta. Do outro lado da chave, o austríaco Dominic Thiem, principal favorito ainda vivo no torneio, encara o também espanhol Albert Ramos Viñolas por uma vaga na decisão. Monteiro começou o jogo mal. O brasileiro ficou passivo no fundo da quadra e viu Ruud abrir vantagem nos primeiros games. Aos poucos, Monteiro foi entrando na partida, principalmente com a melhora de seu primeiro serviço, mas não conseguiu reverter a desvantagem inicial e perdeu o primeiro set por 6/2. Os saques certeiros de ambos os lados foram a tônica do segundo set, que foi disputado game a game até o tie-break. Assim como no primeiro set, Monteiro iniciou mal, cometeu erros não forçados e saiu perdendo por 4 a 0. Ruud manteve a frieza e a consistência de seu jogo para fazer 7/2 e fechar o jogo.