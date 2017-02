Ataques suicidas deixam ao menos 42 mortos em Homs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois atentados suicidas contra prédios dos serviços de segurança no centro da cidade síria de Homs deixaram ao menos 42 mortos neste sábado (25). Entre as vítimas estão o chefe da segurança militar, Hassan Daabul, e o chefe da segurança do Estado, Ibrahim Darwish. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), os ataques atingiram as sedes da Segurança do Estado e da Inteligência militar, situadas em dois distritos do centro de Homs, terceira maior cidade síria. Na manhã deste sábado, a organização Libertação do Levante, filial da Al-Qaeda na Síria, reivindicou a autoria dos atentados em comunicado publicado na internet.