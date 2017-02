Grande Curitiba tem três acidentes graves nas estradas com duas mortes

(foto: Rede News 24 horas)

Uma pessoa morreu em um acidente no quilômetro 54 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba na manhão deste sábado (25) do feriado de Carnaval. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF, o caminhão saiu da pista, mas equipes ainda estão no local para atender a ocorrência.

Também na Região Metropolitana de Curitiba, em Campo Margo, uma pessoa morreu e uma fica ferida em uma colisão grave entre carro e moto no quilômetro 13 da Estrada do Cerne. Foi na madrugada deste sábado (25)

Em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana, três carros e uma moto se envilveram um acidente na Rodovia dos Minérios. O veículo, um Renault Clio capotou após bater em um Palio, que bateu em um moto. Duas pessoas ficaram feridas.