Colisão deixa quatro mortos no Oeste do Paraná

(foto: Divulgação/PRF)

Um gravíssimo acidente na madrugada deste sábado (25)deixou quatro pessoas mortas e quatro pessoas feridas na BR-277, no KM 612, em Santa Tereza do Oeste, interior do Paraná,

Um carro da marca Agile e um veículo Fiat Pálio bateram de frente. No Agile, os dois ocupantes morreram: um homem de 28 ae uma mulher de 27 anos. No Palio, dos seis ocupantes, dois morreram, uo motorista de 53 anos e uma passageira de 52 anos. Os outros quatro foram levados aos hsopitais da região em estado grave.