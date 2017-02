Boletim mostra quatro pontos impróprios para banho no Litoral do Paraná

(foto: Divulgação)

No feriado de Carnaval, o Paraná tem quatro pontos impróprios para banho no litoral, segundo último boletim de balneabilidade da temporada, divulgado pelo Instituto Ambiental do paraná (IAP) nesta sexta-feira (24). No litoral, os pontos ficam na Ponta da Pita, em Antonina, e os outros três estão em Morretes - no Rio Nhundiaquara – em Porto de Cima e no Largo Lamenha Lins – e no Rio Marumbi.

O monitoramento mostra que 45 pontos estão próprios para banho nas praias do estado.

Além disso, o relatório também aponta a existência de outros 10 locais considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente de época do ano. São eles:

- Rio Olho D’ Água – Foz no Balneário de Olho D’Água, em Pontal do Paraná;

- Rio Matinhos – Foz no Balneário de Flamingo, em Matinhos;

- Canal Caiobá – Foz no Balneário de Caiobá (Praia Brava), em Matinhos;

- Rio Brejatuba – Foz em Guaratuba;

- Gal. Mar. Deodoro – Foz no Balneário de Brejatuba, em Guaratuba;

- Canal Clevelânida – Foz no Balneário de Brejatiba, em Guaratuba;

- Canal do Camping – Foz no Balneário de Brejatiba, em Guaratuba;

- Rio das Pedras – Foz no Balneário de Nereidas/Eliane, em Guaratuba;

- Rio do Tenente – Foz no Balneário de Nereidas/Eliane, em Guaratuba;

- Rio do Saí-Guaçu – Foz na Barra do Saí, em Guaratuba.



Nas praias artificiais do oeste, no Lago de Itaipu, e no Rio Paranapanema, em Treze de Maio, no norte do estado. Segundo o boletim, apenas um dos 17 pontos avaliados no interior está improprio: no Rio Paranapanema, no município de Primeiro de Maio, no norte do estado, devido à floração de algas que alteram as condições de balneabilidade.

indica que a água não é recomendada e a azul mostra que a região está própria para banho.