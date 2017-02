Balneário em Matinhos registra afogamento grave de adolescente

(foto: BPMOA)

O Corpo de Bombeiros da atendimento nesta manhã de sábado (25) à ocorrência de afogamento no Balneário Inaja, em Matinhos. A vítima, masculino de 16 anos, nadava em região fora da área protegida por guarda-vidas, quando veio a sofrer afogamento grave, ficando submersa.

A corporação foi acionada próximo das 9h da manhã, iniciando as buscas que contaram com vários Guarda-vidas, além de duas Moto-Aquáticas de Salvamento do Corpo de Bombeiros e do apoio do Helicoptero Falcao 3 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Após aproximadamente 30 minutos, o rapaz foi encontrado em parada cardiorrespiratória.

Procedimentos protocolares de reanimação cardiopulmonar avançada são realizadas no momento pelos Bombeiros Militares e tripulantes da aeronave.