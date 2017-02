Mourinho quer Neymar no United e já conversa com o atacante, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar é o grande sonho de consumo de José Mourinho para reforçar o Manchester United e o português tem falado constantemente com o brasileiro para convencê-lo a trocar o Barcelona pela Inglaterra. É isso que informa o jornal catalão "Sport" em sua edição deste sábado (25). De acordo com a publicação, os contatos tiveram início há algumas semanas e este é o método utilizado pelo português quando tem interesse na contratação de algum atleta. É ele quem sempre toma a dianteira nas negociações. Mourinho vê Neymar como o jogador para dar poder a um ataque que não vem tão bem mesmo com a presença de Ibrahimovic. Em 25 partidas realizadas nesta temporada, a equipe marcou 38 gols. Ibra é o principal goleador da equipe, com 15 gols, mas depois aparecem dois meio-campistas -Mata (6) e Pogba (4). Entretanto, para contar com Neymar na próxima temporada, o United teria de pagar uma alta multa rescisória, pois o atacante tem contrato assinado com o Barcelona até a temporada 2020/2021. Segundo a imprensa espanhola, o valor da multa seria de cerca de 220 milhões de euros (R$ 722 milhões).