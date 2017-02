Escolas de samba de Porto Alegre não desfilarão neste carnaval

As escolas de samba de Porto Alegre não vão desfilar neste carnaval. O samba na capital gaúcha só deverá ganhar a avenida daqui a um mês: os desfiles acontecem a partir do dia 23 de março, na semana em que a cidade completa 245 anos.

No dia 23 de março, quinta-feira, desfilam as escolas da Série Bronze. Na sexta-feira (24), as agremiações da Série Prata. No sábado (25), as escolas da Série Ouro. A apuração ocorrerá no domingo (26), a partir das 14h, no complexo Cultural do Porto Seco. "A festa de premiação será no Auditório Araújo Vianna, com show da escola vice-campeã, entrega das premiações e o encerramento com show da escola campeã do carnaval 2017", informa o site da prefeitura de Porto Alegre.

O adiamento do desfile é consequência da crise financeira pela qual passa Porto Alegre. No começo do ano, o prefeito Nelson Marchezan Júnior já havia descartado a destinação de recursos públicos para a festividade em reunião com representantes das escolas de samba. Os carnavalescos haviam tentado a liberação de R$ 2,1 milhões em recursos do município para o pagamento dos cachês, dos jurados e da estrutura de som.

Na ocasião, Marchezan chegou a propor um desfile reduzido, em dia único, sem competição entre as agremiações. A possibilidade foi descartada pelas escolas. "Nós iremos desfilar. De que forma, ainda não sabemos", disse à época o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre (Liespa), Juarez Gutierres de Souza.

Nos dias posteriores, foi acertado que o desfile aconteceria nos dias 23, 24 e 25 de março, com apuração e encerramento no dia 26. A verba para as escolas foi levantada apenas por meio de financiamento privado. A prefeitura garantiu, no entanto, o Complexo do Porto Seco como local da festa, na zona leste da cidade.

Mesmo com o adiamento do desfile, o prefeito Marchezan entregou as chaves da cidade para o Rei Momo Maurício Mello na última terça-feira (21), em cerimônia que marcou a abertura oficial do carnaval em Porto Alegre.