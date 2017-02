Duas linhas de ônibus terão trajeto alterado durante Zombie Walk

(foto: Pedro Ribas)

Duas linhas do transporte coletivo – Turismo e Estudantes – terão os trajetos temporariamente alterados neste domingo (26), durante a realização da Zombie Walk, a tradicional caminhada de crianças e adultos fantasiados de zumbis, com saída da Praça Osório e chegada na Praça 19 de Dezembro.

O trajeto oficial é pelo calçadão da Rua XV de Novembro e pela Rua Riachuelo, por onde chegam à região do Passeio Público. A saída da Praça Osório está prevista para as 14h, mas uma hora antes algumas ruas serão bloqueadas, para a passagem segura dos participantes.

Até o término do evento, os ônibus da linha Estudantes, que normalmente param no ponto que fica ao lado da Escola Tiradentes, serão transferidos para a Rua Heitor Stockler de França, ao lado do Memorial Árabe. No sentido Centro, a partir da Rua Presidente Carlos Cavalcanti seguem até aquele ponto, excepcionalmente, pela Rua Presidente Faria.

A partir das 13h, os ônibus double deck da Linha Turismo, depois de saírem do ponto inicial na Praça Tiradentes, seguem direto pela Rua Cândido Lopes e Alameda Doutor Carlos de Carvalho. Deixam de atender o ponto que fica na Avenida Luís Xavier (Boca Maldita), por causa da concentração dos participantes na Praça Osório.

Também a partir das 13h, os ônibus da Linha Turismo não vão embarcar ou desembarcar passageiros no ponto em frente ao Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques.

Os coletivos, a partir das 14h, vindos pela Rua Marechal Deodoro, excepcionalmente não fazem o circuito pelas ruas Barão do Rio Branco, Riachuelo e Alfredo Bufren, para chegarem à Rua Presidente Faria. A partir da Rua Marechal Deodoro, dobram à esquerda na Rua Presidente Faria, passam em frente à estação-tubo que fica ao lado dos Correios, e a partir daí seguem viagem normalmente. Após o término da caminhada dos zumbis, os ônibus voltam ao trajeto normal.