(foto: Arquivo Bem Paraná)

Há muita gente que nunca viu, mas existe sim o Desfole de Escolas de Samba, que conta ainda com blocos. Será no sábado, dia 25 de fevereiro, na Avenida Marechal Deodoro, entre as ruas Barão do Rio Branco e Marechal Floriano Peixoto. Os festejos começam às 15h com o Baile Infantil Curitibinha, festa gratuita animada pela Banda Lefigarroo. Seguindo a tradição, o Bloco Afoxé que reúne integrantes dos Terreiros de Umbanda e Candomblé, será o primeiro a desfilar para fazer a purificação da Avenida e para pedir aos Orixás muita saúde em 2017. O último Bloco é o Rancho das Flores, que neste ano traz o tema O Amor não tem Idade.

As Escolas de Samba entram na avenida depois das 20h. Pelo Grupo Especial desfilam Embaixadores da Alegria, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. Pelo grupo de acesso as escolas Unidos de Pinhais, Império Real de Colombo e Os Internautas.