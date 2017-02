Carnaval 2017 será primeiro com VLT no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Carnaval deste ano será o primeiro com o Veículo Leve sobre Trilhos circulando pelas ruas do centro do Rio. Uma espécie de bonde moderno, o VLT é uma das atrações da renovação da área central do Rio. Nestes dias de festas, a Linha 1 (Rodoviária-Santos Dumont) funcionará normalmente durante o período, das 6h à 0h, com intervalos entre 8 e 20 minutos e cobrança de passagem. A tarifa custa R$ 3,80. Já a Linha 2 (Saara-Praça 15) terá operação gratuita de 8h às 14h. Para quem for aproveitar o passeio no bonde refrigerado, confira a lista de blocos que desfilam próximo das paradas do VLT: Sábado Maravilhas do Porto - 11h Onde: Largo São Francisco da Prainha, Saúde Próximo à Parada dos Museus Domingo Cordão do Boitatá - 9h Onde: Praça 15V, Centro Próximo à Estação Praça 15 Bloco Exagerado - 13h Onde: Praça Tiradentes, Centro Próximo à parada Tiradentes Banda da Conceição - 17h Onde: Largo São Francisco da Prainha, Saúde Próximo à Parada dos Museus Segunda Dinossauros Nacionais - 12h Onde: Largo São Francisco de Paula, Centro Próximo à Parada Tiradentes Terça Banda do Jorge - 11h Onde: Buraco do Lume (Avenida Nilo Peçanha), Centro Próximo à Parada Carioca