Foliões aproveitam fantasias para fazer críticas a políticos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As mensagens políticas estão presentes nas fantasias dos foliões que acompanham a apresentação do bloco Céu na Terra, em Santa Teresa, no centro do Rio, na manhã deste sábado. Os principais alvos são o presidente Michel Temer (PMDB), o ex-deputado federal Eduardo Cunha e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Foliões gritavam "Fora, Temer". Fantasiado de capeta e usando uma máscara do presidente Temer, o estudante de Economia Igor Machado, 24, disse que o carnaval é um momento de festa mas também de crítica e contestação. "Essa fantasia é muito atual. Tem tudo a ver com o momento do país, disse Machado. O analista de sistemas César Teixeira, 65, usou sua fantasia para criticar o Congresso Nacional. "Todos os anos minha fantasia tem tema político. Neste ano eu vim de 'suposta aneurisma' alegada pelo Eduardo Cunha para sair da cadeia", disse Teixeira.