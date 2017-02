Inter espera Cirino depois do Carnaval e Atlético pode receber meio-campista

Eduardo Henrique (à direita): meio-campista pode ser contratado pelo Atlético-PR (foto: Divulgação/Internacional.com.br)

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional tinha definido: queria Cirino até sexta-feira ou iria desistir do negócio. Nenhuma das duas coisas aconteceu. O jogador não chegou a Porto Alegre, e o clube também não deu por encerrado o caso. Encaminhado com ele, espera a chegada depois do Carnaval para assinatura de contrato e anúncio.

O acordo é antigo. A última parte que faltava ser acordada era o Atlético-PR. Mas o negócio avançou bastante entre quinta e sexta-feira. Foram horas de conversa entre o vice de futebol vermelho, Roberto Melo, e o presidente do Conselho Deliberativo do clube paranaense, Mario Celso Petraglia.

Depois disso ficou determinado que o Internacional mandará Eduardo Henrique por empréstimo ao Atlético-PR e ainda diluirá um valor financeiro na temporada 2018 para ter os dois anos de empréstimo de Cirino. Depois, poderá assinar em definitivo com o atleta, que ficará livre.

Com as outras três partes do negócio o acordo já estava feito. Do Flamengo, que tem atual contrato de empréstimo com ele, o Inter vai assumir a necessidade de pagamento de R$ 1,5 milhão à Doyen Sports - empresa que investiu nos direitos econômicos do atacante e possui 50%.

Desta forma, pega o repasse de empréstimo e posteriormente compra parte dos direitos econômicos dele. Com o jogador de 25 anos, o período de dois anos de vínculo, renovável por mais tempo, está acertado. Salários e premiações também já estão acordadas e depende apenas da realização de exames e assinaturas para que o acordo seja oficializado.

O Inter age com total cautela. Depois de mais de uma vez ter ouvido que tudo estava certo e sempre um novo retrocesso ter atrapalhado o negócio, o Colorado só irá bater o martelo depois de todo processo. Com contratos já redigidos, o Inter aguarda o jogador em Porto Alegre depois do Carnaval. Deu tal prazo para finalizar o negócio. Enquanto isso, o jogador segue fora dos treinamentos do Flamengo até definir o futuro.