Borja herda número do ex-goleiro Marcos

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A responsabilidade aumentou. Fora o fato de ser tratado como a principal atração do Palmeiras para 2017, Miguel Ángel Borja ainda recebeu a honra de vestir a camisa de 'São Marcos'. Na manhã deste sábado (25), horas antes da partida contra a Ferroviária, o colombiano foi apresentado com o número 12 e mostrou logo na primeira declaração o objetivo para a temporada: ganhar tudo. "A verdade é que estou contente de estar neste clube excelente, um time tão grande. É um sonho estar aqui. Espero ter o respaldo dos meus companheiros e da comissão técnica e da torcida para conseguir o objetivo que todos queremos: ganhar tudo", afirmou o atacante colombiano. Apresentado às pressas, horas antes da possível estreia contra a Ferroviária, em duelo pelo Campeonato Paulista, Borja contou com a presença do filho, Samuel. O menino de três anos foi 'decisivo' para a negociação ao pedir ao pai para vir ao Brasil e defender o atual campeão nacional. Um vídeo gravado em meio às negociações e enviado aos diretores palmeirenses mostrava o pequeno garoto pedindo para o pai escolher o Brasil. "Ele queria vir ao Brasil; não sei se era porque fazia gols quando vinha, ou porque ele via pela televisão. Foi importante, como foi a decisão da minha esposa também. Tinha outras opções, como a Europa, mas não concretizou. Sem dúvidas, chegar ao Palmeiras é uma bênção", discursou. O número escolhido para Borja é simbólico. O 12 notabilizado por São Marcos era utilizado apenas em competições como a Libertadores, a qual limita a numeração, e por atletas de linha. No ano passado, Gabriel Jesus vestiu esta camisa. "É um número histórico. Um goleiro como Marcos, que criou uma grande história aqui no Palmeiras, que ganhou títulos. Depois teve o Gabriel Jesus, e conseguiu coisas também. É um número abençoado e sou um afortunado de usar este número", acrescentou.