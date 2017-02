Jadson crê em reestreia na próxima quarta

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chance de Jadson voltar ao time do Corinthians na próxima quarta-feira existe e faz parte dos planos do próprio jogador, que mantém o ritmo de treinos iniciados no começo do mês. O camisa 77 do time alvinegro ainda trabalha em dois períodos e acredita que pode reestrear daqui a quatro dias. Na ocasião, o Corinthians enfrentará Brusque em Santa Catarina, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, disputado em jogo único -um empate leva a decisão para os pênaltis. Jadson, que voltou ao Corinthians acima do peso, treina no CT Joaquim Grava desde o dia 6 de fevereiro. Desde o começo o atleta de 33 anos tem participado de duas sessões de treinamento. No último dia 20, o meio-campista participou do jogo-treino com o Água Santa no CT corintiano. Jadson atuou por 45 minutos na partida que teve 60 minutos de duração e não teve tantas participações -foi responsável, no entanto, pelas bolas paradas. Quando chegou ao clube, a previsão era que o jogador voltasse a atuar em um confronto oficial no começo de março. Inicialmente, a reestreia se daria no dia 4, contra o Santos, no Itaquerão. Jadson entrou em campo pela última vez no dia 22 de outubro do ano passado, quando ainda defendia o Tianjin Quanjian, da China, clube que atuou durante todo o ano de 2016. Pelo Corinthians, a última partida foi disputada na reta final do Brasileiro 2015, diante do Sport, no dia 29 de novembro. O meia soma 103 jogos com a camisa corintiana, com 24 gols marcados e 38 assistências. Jadson é responsável pelos últimos cinco gols de falta do clube (foram dois em 2014 e três no ano seguinte). Ele também registrou aproveitamento de 100% nas cobranças de pênaltis, com oito gols durante a primeira passagem pelo clube alvinegro, entre fevereiro de 2014 e dezembro de 2015. Cinco deles foram marcados na campanha do título brasileiro.