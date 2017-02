Vandalismo em escolas e creches deve ser denunciados pelo 153

(foto: Levy Ferreira/SMCSl)

A Secretaria Municipal da Educação faz um apelo e um alerta à comunidade que mora perto de escolas e creches. Com o feriado do Carnaval e sem a movimentação de professores, funcionários e alunos, pessoas mal intencionadas podem entrar nas unidades para cometer atos de vandalismo e furtos.

“Nosso apelo é para que a população nos ajude a cuidar das escolas e demais unidades da Educação. Elas são de todos nós, que moramos em Curitiba”, diz a diretora do Departamento de Logística da Secretaria da Educação, Maria Cristina Brandalize.

A população pode avisar a Guarda Municipal sempre que perceber situações suspeitas, pelo telefone 153. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone 3045-7940 da empresa de segurança G5, contratada para o serviço de monitoramento das unidades. As equipes contratadas têm o apoio da Guarda sempre que alguma ocorrência é registrada.

Além do monitoramento, feito de forma sincronizada com a Guarda Municipal, e do pronto atendimento tático, o trabalho consiste na assistência técnica permanente, com consertos, ajustes, trocas de equipamentos e mão de obra especializada, sempre que algum episódio acontece nas unidades da Educação. Eles também fazem a reposição dos bens furtados.

O mais recente levantamento, de 2016, revela que atos de vandalismo, arrombamento, furto e invasão das escolas aumentaram em relação a 2015. O crescimento foi de 21%. Entre os delitos, predominam os arrombamentos, que cresceram 33%. Em segundo lugar estão os atos de vandalismo. Neste caso, houve redução em relação ao ano anterior, mas ainda são muitos. Em 2016, chegaram a 157 casos.

Os bairros com maior incidência de práticas como estas são CIC, Sítio Cercado e Tatuquara.

Prejuízo e tristeza

Equipes contratadas pela Secretaria de Educação concluíram há poucos dias parte dos reparos para colocar a Escola Municipal Professor Germano Paciornik, no Boqueirão, em ordem. A vice-diretora da unidade, Marliana Constantino, lamenta que episódios como este continuem acontecendo ano a ano.

Nas férias, a unidade foi danificada. Além de vidros quebrados, os banheiros anexos à quadra de esportes foram arrombados, o alambrado que cerca a quadra de esporte foi cortado e derrubado, toldos foram estragados, houve princípio de incêndio em salas de aula e as paredes externas foram pichadas.

"É uma tristeza chegar num espaço de formação e desenvolvimento de tantas crianças, jovens e adultos e encontrar o prédio vandalizado. A escola é um patrimônio público e deve ser preservado, cuidado e guardado por todos. Nossos estudantes, profissionais e a própria comunidade merecem um espaço belo e aconchegante e nosso apelo é para que todos zelem por este bem comum", afirmou Marliana.