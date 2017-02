Matinbanda e Caiobanda fazem a festa. Veja a programação

(foto: Arquivo Bem Paraná)

Começa neste sábado (25) o tradcional carnaval de Matinhos e em Caiobá. Serão três dias de folia 25, 26 e 27/02, com apresentação de dois Trios Elétricos, Blocos Carnavalescos, Palco na Avenida Atlântica com diversas Bandas e Djs e ainda dois Camarotes Open Bar.

A Avenida Atlântica estará fechada, para circulação de automóveis, nos dias 25 e 26 de Fevereiro, com exceção aos moradores.

Veja a programação:

25/02/2017 (sábado) MATINBANDA 02 Trios elétricos Avassalador e Tremendão na Avenida Atlântica, com saída as 21h00min do Balneário Caiobá, sentido Matinhos;

26/02/2017 (domingo) CAIOBANDA 02 Trios elétricos Avassalador e Tremendão na Avenida Atlântica, com saída as 21h00min do Balneário Caiobá, sentido Matinhos;

27/02/2017 (segunda) CARNAVAL NOS BALNEÁRIOS (02) Trios elétricos Avassalador e Tremendão na Avenida Beira Mar com saída as 21h00min da Avenida Guarapuava (Balneário Betaras), sentido ao Balneário Praia Grande (Condomínio Ilhas do Atlântico).

Bloco Carnavalesco - AMIGOS DA NEGA TEREZA:

25/02/2017 (sábado) - Saída 16:00 até as 20:00 horas, Avenida Atlântica na frente do Sesc sentido Pico de Matinhos.

Bloco Carnavalesco - URSO PRETO.

26/02/2017 (domingo) – Saída 20 horas da Rua Lapa, próximo ao quartel da Policia Militar em direção a Avenida Atlântica.

Bloco Carnavalesco – PIRATA “QUEM À MANSA À BRAVA”.

26/02/2017 (domingo) - Concentração às 15:00 horas na Rua Augusto Blitzkow, Balneário Caioba, desfile entre a Praia Mansa e

Praia Brava.

CAMAROTES VENDAS: SORVETERIA D,VICS CAIOBÁ E BEER HOUSE.

ATENÇAO VENDAS ON LINE UNINGRESSOS.

camarotes open bar agua, refrigerante, cerveja, vodka

http:www.uningressos.com.br/…/detalhe_produto/1892/caiobanda+2017