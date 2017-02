Lewandowski marca três vezes e Bayern faz 8 a 0

Jogadores do Bayern comemoram a vitória (foto: Divulgação/Fcbayern.com)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Robert Lewandowski brilhou mais uma vez em uma nova goleada do Bayer de Munique no Campeonato Alemão. Neste sábado (25), o atacante polonês deixou três vezes a a sua marca no triunfo por 8 a 0 sobre o Hamburgo na Allianz Arena.

Com a atuação deste sábado, Lewandowski chegou a impressionante marca de 28 gols marcados em 32 partidas nesta temporada, o que representa uma média de 0,875 gols por partida. Com o resultado, o Bayern se manteve cinco pontos à frente do Red Bull Leipzig, que também neste sábado fez 3 a 1 sobre o Colônia. São 53 pontos contra 48 dos vice-líderes.

O Hamburgo segue seu calvário na parte debaixo da tabela. Tem somente 22 pontos e ocupa a antepenúltima colocação do torneio.

Os gols de Lewandowski foram marcados aos 24 e 42 minutos do primeiro tempo e aos 9 do segundo. Na sequência, ele foi substituído e deixou o campo ovacionado. Vidal, Alaba, Robben e Coman (duas vezes) completaram o massacre.

Há pouco mais de dois anos, em 14 de fevereiro de 2015, o Bayern também havia feito 8 a 0 sobre o Hamburgo na Allianz Arena. Para o técnico Carlo Ancelotti o duelo também teve um sabor especial, pois foi sua milésima partida à frente de uma equipe desde que iniciou sua carreira como treinador.