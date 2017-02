No Recife, Galo da Madrugada leva Carnaval para a água

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 2 milhões de foliões, o Galo da Madrugada já não cabe mais só em terra firme. No Recife, centenas de foliões têm aproveitado o bloco dentro do rio Capibaribe. Lanchas, catamarãs e pequenas embarcações se concentram próximo à ponte Duarte Coelho, onde fica o galo gigante de mais de 30 metros de altura. Com orquestras de frevos e DJs a bordo, os passageiros e a tripulação aproveitam o Carnaval sobre a água. "Amigos e familiares já tinham vindo passar o Galo na água, tínhamos curiosidade. Não vamos deixar mais de vir, é mais seguro e tranquilo", disse a turismóloga Michelly Alves, 33, acompanhada do marido, José Ricardo Azevedo, 40. Para quem quer trocar a rua pelo rio, os "blocos aquáticos" oferecem estrutura com alimentação e bebidas, além de recreadores para as crianças. No Catamarã Folia, que neste ano está comemorando 20 anos –um dos mais antigos– o ingresso custa R$ 280. A capacidade é para mais de 300 pessoas. "São oito horas de festa com direito a orquestra de frevo na embarcação e ainda é possível curtir a chegada dos trios", afirmou a empresária Juliana Brito, 40.