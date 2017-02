Jogo entre Paraná e Bahia não será neste fim de semana

Torcida do Paraná Clube na Vila Capanema: sem jogo neste fim de semana (foto: Arquivo Bem Paraná)

O jogo entre Paraná e Bahia, pela Copa do Brasil, não acontecerá neste fim de semana. A provável nova data será entre 8 e 12 de março. A CBF ainda não confirmou a alteração.

A partida estava inicialmente marcada para este sábado (25) às 16h30, na Vila Capanema, mas foi alterada devido a problemas logísticos na chegada da delegação do clube baiano a Curitiba.

Em um primeiro momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o adiamente para domingo (26) às 15 horas. O jogo continua programado para a Vila Capanema, em Curitiba.

A delegação do Bahia sofreu atrasos após passagem pela cidade de São Paulo, onde houve fortes chuvas.

O Paraná informou que aguarda a definição da nova data. “O Paraná Clube aguarda a definição de uma nova data para o jogo frente ao Bahia, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida, inicialmente marcada para este sábado (25) à tarde, teve a sua data alterada devido a problemas logísticos na chegada da delegação do clube baiano a Curitiba. A princípio, o jogo seria adiado para este domingo, às 15h. Porém, diante da impossibilidade de a Polícia Militar atender à segurança do evento – pois tem o seu efetivo destacado para o Carnaval –, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu suspender a partida. Uma nova data deverá ser estabelecida pela CBF até a próxima quinta-feira", informou o clube, no site oficial.

O clube paranaense também explicou a situação dos ingressos antecipados. "Os ingressos vendidos antecipadamente serão válidos para a partida em questão, quando da sua realização. Porém, os torcedores que assim desejarem poderão reaver o dinheiro, especificamente na sede da Kennedy, a partir da próxima sexta-feira (3 de março)", informou o Paraná Clube.

Nesse sábado (dia 25) pela manhã, a CBF divulgou o seguinte comunicado:

"A Diretoria de Competições da CBF informa uma alteração na tabela da Copa do Brasil 2017. O confronto entre Paraná e Bahia, inicialmente marcado para às 16h30 deste sábado (25), foi adiado para começar às 15h de domingo (26). A modificação ocorreu por conta de imprevistos que atrasaram a chegada da delegação do Esporte Clube Bahia para a manhã de hoje (25). Sem tempo hábil para os atletas terem condição de jogo, a partida foi adiada conforme prevê o Artigo 21 do RGC. Confira os detalhes abaixo:

Paraná-PR x Bahia-BA

De: 25/02, sábado às 16h30.

Para: 26/02, domingo às 15h.

Local: Estádio Durival Britto, em Curitiba/PR (mantido)

Solicitante: DCO/CBF

Motivo: Por motivo de força maior, após fortes chuvas na cidade de São Paulo que adiarão a chegada da delegação do EC Bahia a Curitiba, para a manhã de hoje, data da partida, estamos adiando o confronto, conforme prevê o Artigo 21 do RGC para domingo, dia 26/02 às 15h00."