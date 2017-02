Paranaenses ganham convite para 1ª etapa do Circuito Feminino

Georgia Gulin (foto: Eric Visintainer/Divulgação)

Curitiba (PR) - Georgia Gulin, do Graciosa Country Club, e Nathalia Gasparin, do Clube Curitiba, receberam na tarde desta sexta-feira convites para disputar a chave principal da primeira etapa do Circuito Feminino Future de Tênis, evento da categoria 'challenger' que acontecerá a partir de segunda-feira nas quadras do Graciosa, valendo pontos para o ranking internacional.



"Desde a primeira edição, em 2011, o Circuito sempre se caracterizou por abrir portas para a nova geração do tênis feminino brasileiro e certamente participar deste torneio tão forte em Curitiba vai contribuir muito para as duas tenistas do Paraná", afirmou o ex-profissional Ricardo Camargo, um dos idealizadores do Circuito. Tanto Georgia como Nathalia têm ainda 17 anos e disputam simultaneamente o calendário juvenil.



Além das duas paranaenses, receberam convite para a chave principal a canhota gaúcha Gabriela Cé, que busca recuperação na carreira após um período de baixa, e a promessa australiana Laura Ashley, de apenas 15 anos.



Neste sábado, começam as partidas do qualificatório no Graciosa, que indicará as últimas oito vagas restantes para o torneio. Teliana Pereira, Laura Pigossi e Carol Meligeni Alves são as brasileiras garantidas na chave principal, que terá como cabeça 1 a russa e top 100 Irina Khromacheva.

