Homem joga carro contra pedestres e deixa três feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem usou um carro para atacar um grupo de pessoas em frente a uma padaria na cidade de Heildelberg, no sul da Alemanha. A ação deixou três feridos, um deles seriamente, informou a polícia local. "Um homem arremeteu contra um grupo de pessoas, há três feridos, o suspeito foi ferido por um tiro e detido", informou a polícia de Mannheim, cidade vizinha.

De acordo com os policiais, o suspeito deixou o veículo armado com uma faca e foi atingido por tiros no momento da prisão, ficando seriamente ferido. O suspeito foi hospitalizado em Heidelberg.