Bola Preta e Bloco da Favorita arrastam 1,3 milhão de foliões

(foto: Divulgação/Facebook.com//cordaodabolapreta)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 1,3 milhão de foliões foram para as ruas do Rio na manhã deste sábado (25) para acompanhar o tradicional Cordão da Bola Preta, no centro, e o bloco da Favorita, na zona sul da cidade. Ao todo, 78 blocos desfilam neste sábado no Rio.

Às 9h da manhã, o Cordão do Bola Preta já reunia uma multidão na avenida Primeiro de Março. Até o fim do desfile, que terminou às 14h, 800 mil foliões seguiram o bloco, segundo balanço divulgado pela Riotur. Ainda de manhã, um rapaz acusado de furtar integrantes do bloco foi espancado. Seguranças rapidamente contiveram a briga, e o suspeito foi retirado do bloco. Foliões reclamaram que grupos de mais de10 jovens realizaram furtos de celulares e de cordões. Eles lamentaram não haver policiamento no local para inibir os furtos.

"Não tem segurança nenhuma aqui. Eu nunca deixo meu filho vir de cordão, mas hoje não lembrei e ele foi roubado", contou Nelson Mafiacini. Ele e o filho de 10 anos foram atendidos pela organização do bloco. Apesar da confusão, o bloco continuou o desfile pela avenida Primeiro de Março.

DESTAQUES — Destaques, a cantora Maria Rita e a atriz Leandra Leal chegaram ao Bola Preta em cima da hora do desfile e foram bastante festejadas pelos foliões. As duas desfilam no Bola desde 2009. "Estar no Cordão da Bola Preta é fazer história. Ano que vem vai completar 100 anos de desfile", disse Maria Rita, que é madrinha do bloco. "Para mim, o Carnaval de rua, aqui no centro, é a melhor coisa. As pessoas vêm com fantasias criativas e pulam soltas."

O desfile teve início às 10h07, com a tradicional marchinha "Quem não chora não mama", seguida por "Cidade Maravilhosa". Uma das principais atrações do Cordão da Bola Preta, o sambista Neguinho da Beija-Flor foi bastante tietado antes de subir ao carro de som, onde ele puxaria as marchinhas de carnaval. Conhecido por seu desempenho à frente da escola de samba Beija-Flor, ele afirma que foi revelado pelo Bola Preta em 1973. Foi só em 1975 que chegou à agremiação de Nilópolis, na Região Metropolitana do Rio. "Eu faço parte disso. O Bola Preta é o começo da minha história", conta Neguinho.

FAVORITA — Em Copacabana, na zona sul, o bloco da Favorita arrastou 500 mil pessoas, de acordo com a empresa de turismo da prefeitura do Rio. As atrizes Bruna Marquezine, Juliana Paes, Isis Valverde, Thaila Ayala e Sheron Menezzes subiram no carro de som do bloco, que tocou muito funk na orla. Houve registro de violência e pequenas confusões em alguns blocos. Quatro homens foram presos e 12 adolescentes foram apreendidos por agentes da Guarda Municipal. Os suspeitos foram detidos por furtos e roubos. Um deles, preso em Ipanema, era foragido da Justiça.

LIXO — As multidões deixaram bastante lixo pelas ruas. A Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) removeu 35,5 toneladas de lixo deixado após a passagem dos blocos. Segundo nota da Riotur, 12 pessoas foram multadas por descartar lixo no chão e 76, por urinar na rua.