Operadores do PMDB já estão no Brasil e devem vir para Curitiba na quinta-feira

Os dois lobistas, alvos da 38ª fase da operação Lava Jato, já retornaram dos Estados Unidos neste sábado. Jorge Luz e o filho dele, Bruno, desembarcaram no aeroporto de Brasília por volta das 8h da manhã e foram escoltados até a superintendência da Polícia Federal na capital do país, onde estão detidos neste momento. Os dois só devem ser transferidos para Curitiba na próxima quinta-feira, após o feriado prolongado de Carnaval. Veja o texto completo no Blog "Por dentro da Lava Jato", da jornalista Tabata Viapiana.