Ivete abre desfile com homenagem a Gilberto Gil

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo iniciou o seu segundo desfile neste Carnaval de Salvador com uma homenagem a Gilberto Gil. "Te amo, painho", disse Ivete já na primeira música, "O Doce", ao avistar o cantor e compositor baiano na sacada do Camarote Expresso 2222, que fica em frente ao Farol da Barra, logo no início do circuito Barra-Ondina.

No momento em que o trio se posicionou em frente ao camarote, Ivete parou de cantar para render uma homenagem a Gil. "Tenho muito amor por você e por nossa família: a nossa família, eu falo, porque somos uma coisa só. Minhas orações são todas por essa família linda. Eu agradeço demais por você ter cuidado dele. Sabendo, mas através de tanta gente boa ele vai manipulando tudo para fazer o que ele quer", disse Ivete.

No último ano, Gil enfrentou um tratamento de insuficiência renal que o forçou a fazer repetidas internações no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Antes de seguir com de desfile à frente do bloco Cerveja & Cia, a cantora chamou Gil de seu "mestre máximo".

"Você é nosso mestre máximo: músico, intérprete, compositor e figura que eu amo demais", disse Ivete, para em seguida emendar sucessos como "Baianidade Nagô", "Pererê" e "Faraó". Gil assiste ao desfile dos blocos em Salvador no camarote ao lado da mulher, Flora Gil, filhos e netos. Neste ano, ele recebe homenagens no Carnaval de Salvador de blocos como o Cortejo Afro e Filhos e Gandhy. Também foi lembrado no tema do Carnaval do governo do Estado, que comemora os 50 anos do tropicalismo, movimento que teve em Gil um de seus fundadores nos anos 1960.